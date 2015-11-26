25 июн 2021



Гитарист THE BLACK CROWES : «Steve был разрушающей силой в команде»



В рамках беседы с Long Island Weekly гитарист THE BLACK CROWES Rich Robinson ответил на вопрос о том, почему было принято решение возродить команду без Steve'а Gorman'a:



«Steve был одной из невероятно негативных и манипулятивных сил в группе, с которой мы совершенно не хотели иметь дело. Для того чтобы вернуться, нам пришлось провести очень специфическую чистку, в ходе которой мы сосредоточились на нас двоих и позволили всему этому обрести позитивный характер. Мы можем быть ответственны за свои собственные триггеры, но если рядом есть другие люди, у которых есть своя повестка дня, что и делали многие из тех, кто был старше нас, то всё просто рухнет и сгорит. Мы не рассматривали это событие как одноразовое. Мы хотим сосредоточиться и сделать это правильно для себя как для людей. Для себя как братьев. Для себя как для партнёров по сочинению и творчеству, а также по другим причинам».







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