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The Black Crowes

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25 июн 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve был разрушающей силой в команде»

17 июн 2021 : 		 THE BLACK CROWES написали 20

12 фев 2021 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

10 янв 2021 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

8 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES

26 май 2020 : 		 THE BLACK CROWES в "Budweiser Stage At Home"

22 май 2020 : 		 Летний тур THE BLACK CROWES отложен

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24 мар 2020 : 		 CHRIS и RICH ROBINSON исполняют классику THE BLACK CROWES

20 фев 2020 : 		 Бывший барабанщик THE BLACK CROWES о сети Napster

19 фев 2020 : 		 Участники THE BLACK CROWES открыли тур

29 ноя 2019 : 		 RICH ROBINSON (THE BLACK CROWES) о воссоединении с братом CHRIS'ом: «Семья важнее всего остального»

22 ноя 2019 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

13 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES отыграли первое шоу

11 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES подтвердили тур в 2020

30 окт 2019 : 		 STEVE GORMAN очень удивлен известиями о туре THE BLACK CROWES

5 июл 2018 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Нет у меня больше брата»

2 июн 2016 : 		 Новая песня гитариста THE BLACK CROWES

3 май 2016 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES выпускает сольник

16 окт 2015 : 		 Первые альбомы THE BLACK CROWES выйдут на виниле

16 янв 2015 : 		 THE BLACK CROWES расформированы
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|||| 25 июн 2021

Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve был разрушающей силой в команде»



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В рамках беседы с Long Island Weekly гитарист THE BLACK CROWES Rich Robinson ответил на вопрос о том, почему было принято решение возродить команду без Steve'а Gorman'a:

«Steve был одной из невероятно негативных и манипулятивных сил в группе, с которой мы совершенно не хотели иметь дело. Для того чтобы вернуться, нам пришлось провести очень специфическую чистку, в ходе которой мы сосредоточились на нас двоих и позволили всему этому обрести позитивный характер. Мы можем быть ответственны за свои собственные триггеры, но если рядом есть другие люди, у которых есть своя повестка дня, что и делали многие из тех, кто был старше нас, то всё просто рухнет и сгорит. Мы не рассматривали это событие как одноразовое. Мы хотим сосредоточиться и сделать это правильно для себя как для людей. Для себя как братьев. Для себя как для партнёров по сочинению и творчеству, а также по другим причинам».

THE BLACK CROWES



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


25 июн 2021, 19:12		А Вы чего-вернулись?


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