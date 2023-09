4 сен 2023



THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH



THE BLACK CROWES выступили на разогреве у AEROSMITH второго сентября в Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania:



01. Sting Me

02. Kickin' My Heart Around

03. Twice As Hard

04. Thick N' Thin

05. By Your Side

06. Soul Singing

07. Hard To Handle (Otis Redding cover)

08. Thorn In My Pride

09. She Talks To Angels

10. Jealous Again

11. Remedy







