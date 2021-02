12 фев 2021



Новое видео THE BLACK CROWES



"Charming Mess", новое видео группы THE BLACK CROWES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания дебютного альбома "Shake Your Money Maker, выходящего 26 февраля на UMe/American Recordings.



Самым роскошным будет издание на трех дисках и четырех винилах, включающее оригинальную версию альбома, ранее неизданные демо, студийный записи, а также два демо, записанных еще как MR. CROWE'S GARDEN и запись полного выступления в родной Атланте в 1990 года, флаера, нашивку и 20-страничный буклет. Также будет доступна версия на двух дисках, на обычном CD и одиночном виниле.



Трек-лист:



LP 1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)



Side One:



01. Twice As Hard



02. Jealous Again



03. Sister Luck



04. Could I've Been So Blind



05. Seeing Things



Side Two:



01. Hard To Handle



02. Thick N' Thin



03. She Talks To Angels



04. Struttin' Blues



05. Stare It Cold



06. Mercy, Sweet Moan



LP 2: More Money Maker: Unreleased Songs and B-Sides



Side One:



01. Charming Mess



02. 30 Days In The Hole



03. Don't Wake Me



04. Jealous Guy



05. Waitin' Guilty



Side Two:



01. Hard To Handle (With Horns Remix)



02. Jealous Again (Acoustic Version)



03. She Talks To Angels (Acoustic Version)



04. She Talks To Angels (MR. CROWE'S GARDEN Demo)



05. Front Porch Sermon (MR. CROWE'S GARDEN Demo)



LP3 and 4 The Homecoming Concert: Atlanta, GA December 1990



Side One:



01. Introduction



02. Thick N' Thin



03. You're Wrong



04. Twice As Hard



05. Could I've Been So Blind



06. Seeing Things For The First Time



Side Two:



01. She Talks To Angels



02. Sister Luck



03. Hard To Handle



04. Shake 'Em On Down/Get Back



Side Three:



01. Struttin' Blues



02. Words You Throw Away



Side Four:



01. Stare It Cold



02. Jealous Again













+0 -0



просмотров: 129