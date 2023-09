сегодня



Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой



12 мая 1992 года THE BLACK CROWES выпустили вторую пластинку, получившую название "The Southern Harmony And Musical Companion", которая стала первой в США и попала на вторую строчку в Великобритании и Канаде. Первого декабря этого года группа выпустит "The Southern Harmony And Musical Companion Limited Edition Box Sets".



«Мы обратились к архивам вместе с нашим другом George'ем Drakoulias'ом и создали невероятно особенное, суперделюксовое издание нашего второго альбома, включающее неизданные студийные записи, редкие B-сайды, живое выступление в Sam Houston Coliseum в Хьюстоне, штат Техас, 6 февраля 1993 года, и заново ремастированный альбом с оригинального мастер-диска 1/4". Бокс-сеты Super deluxe 4 LP и 3 CD включают репродукцию оригинального 132-страничного рекламного сборника песен, содержащего сведения о пластинке, и набор литографий с классическими изображениями, сделанными на фотосессиях Southern Harmony».



Трек-лист:



CD 1 - The Southern Harmony & Musical Companion



"Sting Me"

"Remedy"

"Thorn In My Pride"

"Bad Luck Blue Eyes Goodbye"

"Sometimes Salvation"

"Hotel Illness"

"Black Moon Creeping"

"No Speak No Slave"

"My Morning Song"

"Time Will Tell"





CD 2 - More Companions: Unreleased, Outtakes And B-Sides





"99 Pounds"

"Miserable"

"Rainy Day Women No 12 & 35"

"Boomer's Story"

"Darling Of The Underground Press"

"Sting Me (Slow)"

"Bad Luck Blue Eyes, Goodbye"

"Sometimes Salvation"

"Black Moon Creeping"





CD 3 - Southern Harmony Live: November 3, 1993 Houston, TX





"No Speak No Slave"

"Sting Me"

"My Morning Song"

"Jam"

"Thorn In My Pride"

"Bad Luck Blue Eyes Goodbye"

"Black Moon Creeping"

"Hotel Illness"

"Sometimes Salvation"

"Remedy"







