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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 13
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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The Black Crowes

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Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»



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Rich Robinson в недавнем интервью обсудил тур THE BLACK CROWES по случаю юбилея дебютного альбома и, в частности, ответил на вопрос, обсуждали ли они возможность приглашения других музыкантов из оригинального состава:

«Нет. У нас есть Sven, и Sven с нами уже 25 лет. Я познакомился с ним, когда мне было 14 лет, он был в конкурирующей группе из Атланты. А Chris и Steve [Gorman, ударные] жили со Sven'ом, когда Chris только переехал, когда ему было 18 или около того. Так что Sven был в нашей жизни дольше, чем Johnny Colt [бас] или даже Steve, если уж на то пошло. Но он присоединился к нам позже... И Sven замечательный.

Мы с Chris'ом решили... Семейные взаимоотношения и так достаточно сложны, а группа становится второй семьёй. Некоторые отношения действительно хороши, а некоторые могут быть очень токсичными. В частности, со Steve'ом, а также с Marc'ом Ford'ом [гитара], который, так сказать, вернулся к своим старым привычкам... Именно поэтому я покончил с THE MAGPIE SALUTE [проектом Rich'а с Marc'ом], потому что я сказал: "Слушай, я больше не буду этого делать", и двинулся по этому пути. А потом Steve с его... Он всегда был таким — манипулировал и всячески пытался разлучить нас с Chris'ом. Однажды он сказал мне, что самое страшное для него — это когда мы с Chris'ом работаем вместе и ладим, и его слова были: "Потому что никто не может помешать вам, ребята, сделать то, что вы хотите, если вы вместе". И в один прекрасный день он просто сказал это. Я такой: "Ого. Это довольно странные слова. С чего бы?"

Мы можем отвечать за себя и за то, как мы с Chris'ом общаемся друг с другом и справляемся с нашими собственными триггерами как братья, но мы не можем отвечать за других людей с негативными планами, которые переносят свой негатив на нас. И если бы мы вернули всех обратно, это была бы просто жажда денег, и это было бы что-то из серии: "Давайте сделаем это ради одного альбома и уйдём", потому что это неизбежно просто развалится из-за каждого со своим незначительным мелочным фиглярством».




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