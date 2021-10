сегодня



Видео полного выступления THE BLACK CROWES



Видео полного выступления THE BLACK CROWES, состоявшегося двадцать третьего сентября в BB&T Pavilion, Camden, New Jersey, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Twice As Hard



04:45 Jealous Again



11:16 Sister Luck



17:23 Could I've Been So Blind



21:48 Seeing Things



29:56 Hard To Handle (Otis Redding cover)



33:37 Thick N' Thin



36:28 She Talks To Angels



43:00 Struttin' Blues



47:56 Stare It Cold



54:04 Oh! Sweet Nuthin' (THE VELVET UNDERGROUND cover) (sung by Rich Robinson)



1:03:10 No Speak No Slave



1:08:37 Sting Me



1:13:27 Soul Singing



1:18:10 Wiser Time



1:26:30 Band Intro



1:28:10 Thorn In My Pride



1:38:50 Remedy













