сегодня



Новый ЕР THE BLACK CROWES выйдет весной



THE BLACK CROWES сообщили о том, что четвертого мая выпустят ЕР "1972", записанный в Sunset Sound, Лос-Анджелес, в январе 2022 года. Первый сингл, кавер THE TEMPTATIONS "Papa Was A Rollin' Stone", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Rocks Off (THE ROLLING STONES)



02. The Slider (T.REX)



03. You Wear It Well (ROD STEWART)



04. Easy To Slip (LITTLE FEAT)



05. Moonage Daydream (DAVID BOWIE)



06. Papa Was A Rollin' Stone (THE TEMPTATIONS)



















+0 -0



просмотров: 168