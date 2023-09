Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

сегодня



THE BLACK CROWES объявили о том, что делюкс-версия второго альбома, "The Southern Harmony And Musical Companion", будет выпущена первого декабря. В новый вариант войдут би-сайды, ранее нереализованный студийный материал и концерт 1993 года в Houston's Sam Houston Coliseum:



CD1 - The Southern Harmony & Musical Companion



01. Sting Me

02. Remedy

03. Thorn In My Pride

04. Bad Luck Blue Eyes Goodbye

05. Sometimes Salvation

06. Hotel Illness

07. Black Moon Creeping

08. No Speak No Slave

09. My Morning Song

10. Time Will Tell



CD2 - More Companions: Unreleased, Outtakes And B-Sides



01. 99 Pounds

02. Miserable

03. Rainy Day Women No 12 & 35

04. Boomer's Story

05. Darling Of The Underground Press

06. Sting Me (Slow)

07. Bad Luck Blue Eyes, Goodbye

08. Sometimes Salvation

09. Black Moon Creeping



CD3 - Southern Harmony Live: November 3, 1993 Houston, TX



01. No Speak No Slave

02. Sting Me

04. My Morning Song

05. Jam

06. Thorn In My Pride

07. Bad Luck Blue Eyes Goodbye

08. Black Moon Creeping

09. Hotel Illness

10. Sometimes Salvation

11. Remedy







