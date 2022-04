сегодня



Бывший барабанщик подал в суд на THE BLACK CROWES



В своей жалобе, поданной в среду в Высший суд Лос-Анджелеса против вокалиста Chris'a Robinson'a, гитариста Rich'a Robinson'a и The Black Crowes Partnership, бывший барабанщик коллектива, Steve Gorman утверждает, что из-за неправильного бухгалтерского учёта он недополучил гонорары от альбомов THE BLACK CROWES. По утверждению музыканта, он не знает точно, сколько ему причитается.



«На протяжении более пяти лет я и мои адвокаты неоднократно обращались с просьбой проверить бухгалтерские документы Партнёрства, чтобы подтвердить точность выплат роялти и мою долю, но Chris и Rich последовательно игнорировали мои права по Соглашению о партнёрстве. Я сожалею, что дело дошло до этого, поскольку я по-прежнему невероятно горжусь музыкой, которую мы создали как группа, но их поведение не оставило мне иного выбора, кроме как обратиться в суд с просьбой обязать их предоставить мне эту информацию, на которую я имею право в соответствии с нашим партнёрским соглашением и законом».



Адвокат музыканта, Майкл Мортенсон добавил: «Права г-на Gorman'а по партнёрскому соглашению предельно ясны. Он имеет право ознакомиться с финансовой информацией партнёрства и подтвердить свои доходы, но наши неоднократные просьбы об этом были отклонены».







