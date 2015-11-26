Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

Двадцать шестого февраля на UMe/American Recordings состоится выход новых версий альбома THE BLACK CROWES "Shake Your Money Maker". Самым роскошным будет издание на трех дисках и четырех винилах, включающее оригинальную версию альбома, ранее неизданные демо, студийный записи, а также два демо, записанных еще как MR. CROWE'S GARDEN и запись полного выступления в родной Атланте в 1990 года, флаера, нашивку и 20-страничный буклет.
Также будет доступна версия на двух дисках, на обычном CD и одиночном виниле. Один из ранее нереализованных треков, "Charming Mess", доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
LP 1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)
Side One:
01. Twice As Hard
02. Jealous Again
03. Sister Luck
04. Could I've Been So Blind
05. Seeing Things
Side Two:
01. Hard To Handle
02. Thick N' Thin
03. She Talks To Angels
04. Struttin' Blues
05. Stare It Cold
06. Mercy, Sweet Moan
LP 2: More Money Maker: Unreleased Songs and B-Sides
Side One:
01. Charming Mess
02. 30 Days In The Hole
03. Don't Wake Me
04. Jealous Guy
05. Waitin' Guilty
Side Two:
01. Hard To Handle (With Horns Remix)
02. Jealous Again (Acoustic Version)
03. She Talks To Angels (Acoustic Version)
04. She Talks To Angels (MR. CROWE'S GARDEN Demo)
05. Front Porch Sermon (MR. CROWE'S GARDEN Demo)
LP3 and 4 The Homecoming Concert: Atlanta, GA December 1990
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