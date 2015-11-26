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The Black Crowes

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10 янв 2021 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

8 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES

26 май 2020 : 		 THE BLACK CROWES в "Budweiser Stage At Home"

22 май 2020 : 		 Летний тур THE BLACK CROWES отложен

19 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS и RICH ROBINSON

24 мар 2020 : 		 CHRIS и RICH ROBINSON исполняют классику THE BLACK CROWES

20 фев 2020 : 		 Бывший барабанщик THE BLACK CROWES о сети Napster

19 фев 2020 : 		 Участники THE BLACK CROWES открыли тур

29 ноя 2019 : 		 RICH ROBINSON (THE BLACK CROWES) о воссоединении с братом CHRIS'ом: «Семья важнее всего остального»

22 ноя 2019 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

13 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES отыграли первое шоу

11 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES подтвердили тур в 2020

30 окт 2019 : 		 STEVE GORMAN очень удивлен известиями о туре THE BLACK CROWES

5 июл 2018 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Нет у меня больше брата»

2 июн 2016 : 		 Новая песня гитариста THE BLACK CROWES

3 май 2016 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES выпускает сольник

16 окт 2015 : 		 Первые альбомы THE BLACK CROWES выйдут на виниле

16 янв 2015 : 		 THE BLACK CROWES расформированы
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Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой



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Двадцать шестого февраля на UMe/American Recordings состоится выход новых версий альбома THE BLACK CROWES "Shake Your Money Maker". Самым роскошным будет издание на трех дисках и четырех винилах, включающее оригинальную версию альбома, ранее неизданные демо, студийный записи, а также два демо, записанных еще как MR. CROWE'S GARDEN и запись полного выступления в родной Атланте в 1990 года, флаера, нашивку и 20-страничный буклет.

Также будет доступна версия на двух дисках, на обычном CD и одиночном виниле. Один из ранее нереализованных треков, "Charming Mess", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

LP 1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)

Side One:

01. Twice As Hard

02. Jealous Again

03. Sister Luck

04. Could I've Been So Blind

05. Seeing Things

Side Two:

01. Hard To Handle

02. Thick N' Thin

03. She Talks To Angels

04. Struttin' Blues

05. Stare It Cold

06. Mercy, Sweet Moan

LP 2: More Money Maker: Unreleased Songs and B-Sides

Side One:

01. Charming Mess

02. 30 Days In The Hole

03. Don't Wake Me

04. Jealous Guy

05. Waitin' Guilty

Side Two:

01. Hard To Handle (With Horns Remix)

02. Jealous Again (Acoustic Version)

03. She Talks To Angels (Acoustic Version)

04. She Talks To Angels (MR. CROWE'S GARDEN Demo)

05. Front Porch Sermon (MR. CROWE'S GARDEN Demo)

LP3 and 4 The Homecoming Concert: Atlanta, GA December 1990

Side One:

01. Introduction

02. Thick N' Thin

03. You're Wrong

04. Twice As Hard

05. Could I've Been So Blind

06. Seeing Things For The First Time

Side Two:

01. She Talks To Angels

02. Sister Luck

03. Hard To Handle

04. Shake 'Em On Down/Get Back

Side Three:

01. Struttin' Blues

02. Words You Throw Away

Side Four:

01. Stare It Cold

02. Jealous Again

THE BLACK CROWES:





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