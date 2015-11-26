Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

Rufus Publications и Ross Halfin объявили о выпуске фотокниги о THE BLACK CROWES, получившей ёмкое название "The Black Crowes". Книга будет доступна в двух вариантах: в виде лимитированного люксового издания на 600 страниц с автографами по цене 300 фунтов и в обычном варианте на 300 страниц по цене 89 фунтов.
Комментарии Ross'а:
«Могу ли я рассказать вам истории об этой группе? Я мог бы рассказать вам сотню, и одна из самых ярких — это то, как они выступали на стадионе Уэмбли перед THE ROLLING STONES, и во время часового выступления они исполнили 25-минутную версию "Thorn in My Pride". Если вспомнить об этом, это, возможно, была не лучшая идея для разогрева 90 000 человек, хотя я подумал, что было бы забавно, если бы они выпустили эту песню в качестве сингла и назвали ее "radio-edit" — но дело не в этом. Просто я вспомнил кое-что, что заставило меня рассмеяться. А ещё я видел их на The Forum в Лондоне, когда они исполнили очень лаконичную и великолепную версию песни Джо Текса "Hush", которую DEEP PURPLE сделали знаменитой».
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