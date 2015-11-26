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The Black Crowes

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26 окт 2021 : 		 Выходит фотокнига THE BLACK CROWES

6 окт 2021 : 		 Видео полного выступления THE BLACK CROWES

13 сен 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve'a никто не воспринимает всерьёз»

4 авг 2021 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

22 июл 2021 : 		 THE BLACK CROWES открыли тур

12 июл 2021 : 		 Новый фильм от THE BLACK CROWES

25 июн 2021 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Steve был разрушающей силой в команде»

17 июн 2021 : 		 THE BLACK CROWES написали 20

12 фев 2021 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

10 янв 2021 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

8 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD и вокалистка HALESTORM исполняют THE BLACK CROWES

26 май 2020 : 		 THE BLACK CROWES в "Budweiser Stage At Home"

22 май 2020 : 		 Летний тур THE BLACK CROWES отложен

19 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS и RICH ROBINSON

24 мар 2020 : 		 CHRIS и RICH ROBINSON исполняют классику THE BLACK CROWES

20 фев 2020 : 		 Бывший барабанщик THE BLACK CROWES о сети Napster

19 фев 2020 : 		 Участники THE BLACK CROWES открыли тур

29 ноя 2019 : 		 RICH ROBINSON (THE BLACK CROWES) о воссоединении с братом CHRIS'ом: «Семья важнее всего остального»

22 ноя 2019 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

13 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES отыграли первое шоу

11 ноя 2019 : 		 THE BLACK CROWES подтвердили тур в 2020

30 окт 2019 : 		 STEVE GORMAN очень удивлен известиями о туре THE BLACK CROWES

5 июл 2018 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES: «Нет у меня больше брата»

2 июн 2016 : 		 Новая песня гитариста THE BLACK CROWES

3 май 2016 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES выпускает сольник

16 окт 2015 : 		 Первые альбомы THE BLACK CROWES выйдут на виниле
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Выходит фотокнига THE BLACK CROWES



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Rufus Publications и Ross Halfin объявили о выпуске фотокниги о THE BLACK CROWES, получившей ёмкое название "The Black Crowes". Книга будет доступна в двух вариантах: в виде лимитированного люксового издания на 600 страниц с автографами по цене 300 фунтов и в обычном варианте на 300 страниц по цене 89 фунтов.

Комментарии Ross'а:

«Могу ли я рассказать вам истории об этой группе? Я мог бы рассказать вам сотню, и одна из самых ярких — это то, как они выступали на стадионе Уэмбли перед THE ROLLING STONES, и во время часового выступления они исполнили 25-минутную версию "Thorn in My Pride". Если вспомнить об этом, это, возможно, была не лучшая идея для разогрева 90 000 человек, хотя я подумал, что было бы забавно, если бы они выпустили эту песню в качестве сингла и назвали ее "radio-edit" — но дело не в этом. Просто я вспомнил кое-что, что заставило меня рассмеяться. А ещё я видел их на The Forum в Лондоне, когда они исполнили очень лаконичную и великолепную версию песни Джо Текса "Hush", которую DEEP PURPLE сделали знаменитой».

THE BLACK CROWES Photo Book From ROSS HALFIN Coming Soon





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