Shape-винил от AMORPHIS



Восемнадцатого декабря на Nuclear Blast состоится релиз shape-винилового сингла AMORPHIS "Brother And Sister", тираж которого составит 666 копий.



Трек-лист:



A-Side: "Brother And Sister"

B-Side: "As Mountains Crumble"







