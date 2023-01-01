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Новый AMORPHIS в 2025



Гитарист AMORPHIS Tomi Koivusaari в недавней беседе рассказал о ближайших планах группы:



«Сейчас у нас европейское турне [в ноябре], затем финское турне [в декабре], а весной мы собираемся отправиться в турне по Южной Америке. Но в то же время мы начинаем обдумывать новые идеи, идеи песен, так что, я предполагаю, следующий альбом выйдет в 25-м году или где-то так. Так что уже сейчас мы думаем о продюсере и работе в студии»







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