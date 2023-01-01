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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 36
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
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Amorphis

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20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS

25 фев 2019 : 		 AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах
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Новый AMORPHIS в 2025



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Гитарист AMORPHIS Tomi Koivusaari в недавней беседе рассказал о ближайших планах группы:

«Сейчас у нас европейское турне [в ноябре], затем финское турне [в декабре], а весной мы собираемся отправиться в турне по Южной Америке. Но в то же время мы начинаем обдумывать новые идеи, идеи песен, так что, я предполагаю, следующий альбом выйдет в 25-м году или где-то так. Так что уже сейчас мы думаем о продюсере и работе в студии»




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