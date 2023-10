13 окт 2023



Концертное видео AMORPHIS



"The Bee", новое концертное видео AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в альбом "Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)":



"The Bee"

"Message In The Amber"

"Daughter Of Hate"

"The Golden Elk"

"Wrong Direction"

"Heart Of The Giant"

"We Accursed"

"Grain Of Sand"

"Amongst Stars" [feat. Anneke van Giersbergen]

"Pyres On The Coast"







