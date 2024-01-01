Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
*PHIL DEMMEL: «О сотрудничестве с KERRY KING я молчал больше ... 12
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 11
*CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN 10
*IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был ... 10
*SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
[= ||| все новости группы



*

Amorphis

*



17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS
Показать далее
| - |

|||| 17 фев 2024

AMORPHIS начнут запись в конце года



zoom
Барабанщик AMORPHIS Jan Rechberger в недавнем интервью рассказал о планах группы:

«Ну, есть определенные идеи и некоторые планы. Так что будет справедливо сказать, что следующая пластинка выйдет где-то в течение следующего года. Скорее всего, после того, как мы закончим гастроли с "Halo", потому что у нас еще остались некоторые выступления, [мы], вероятно, отправимся в студию с новым продюсером где-то в ноябре-декабре этого года, я думаю. Так что в данный момент идет работа над альбомом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 152

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом