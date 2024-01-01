17 фев 2024



AMORPHIS начнут запись в конце года



Барабанщик AMORPHIS Jan Rechberger в недавнем интервью рассказал о планах группы:



«Ну, есть определенные идеи и некоторые планы. Так что будет справедливо сказать, что следующая пластинка выйдет где-то в течение следующего года. Скорее всего, после того, как мы закончим гастроли с "Halo", потому что у нас еще остались некоторые выступления, [мы], вероятно, отправимся в студию с новым продюсером где-то в ноябре-декабре этого года, я думаю. Так что в данный момент идет работа над альбомом».







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