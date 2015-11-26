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Amorphis

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3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS

25 фев 2019 : 		 AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах

16 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS на Hellfest 2018

4 июн 2018 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

23 май 2018 : 		 Виниловые переиздания AMORPHIS выйдут в июле

19 май 2018 : 		 Новое видео AMORPHIS

10 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

3 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

20 апр 2018 : 		 Новое видео AMORPHIS

13 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому AMORPHIS

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

23 мар 2018 : 		 Новая песня AMORPHIS
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Новое видео AMORPHIS



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AMORPHIS выпустят новую работу, получившую название "Halo", 11 февраля на Atomic Fire Records.

Трек-лист:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

Видео на первый сингл "The Moon" доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

WarSong


3 дек 2021, 15:51		Наконец-то разродились)

Vareg


3 дек 2021, 16:31		Спокойная песня) Хорошо звучит)

olly71


3 дек 2021, 16:54		Как же они хороши чёрт возьми . С приходом в группу Томми у них второе дыхание открылось . Ни одного проходного альбома и концерты блестящие.

shakabre


3 дек 2021, 16:56		Мощь


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