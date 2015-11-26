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Новое видео AMORPHIS



AMORPHIS выпустят новую работу, получившую название "Halo", 11 февраля на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



01. Northwards



02. On The Dark Waters



03. The Moon



04. Windmane



05. A New Land



06. When The Gods Came



07. Seven Roads Come Together



08. War



09. Halo



10. The Wolf



11. My Name Is Night



Видео на первый сингл "The Moon" доступно ниже.

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