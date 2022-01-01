Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 36
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 9
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 9
*Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства 8
*MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 36
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
[= ||| все новости группы



*

Amorphis

*



30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS

25 фев 2019 : 		 AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах

16 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS на Hellfest 2018

4 июн 2018 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

23 май 2018 : 		 Виниловые переиздания AMORPHIS выйдут в июле

19 май 2018 : 		 Новое видео AMORPHIS

10 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Винил с орлом от AMORPHIS



zoom
Relapse Records тиражом в 230 копий выпустят виниловую версию альбома AMORPHIS Tales From The Thousand Lakes с 6" статуэткой орла.

AMORPHIS вЂ“ Tales From The Thousand Lakes Vinyl Reissue Available With Eagle Statue




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 182

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом