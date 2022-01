сегодня



Новое видео AMORPHIS



"On The Dark Waters", новое видео AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Halo", выход которого намечен на 11 февраля на Atomic Fire.



Трек-лист:



01. Northwards



02. On The Dark Waters



03. The Moon



04. Windmane



05. A New Land



06. When The Gods Came



07. Seven Roads Come Together



08. War



09. Halo



10. The Wolf



11. My Name Is Night







