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*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 19
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
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Amorphis

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25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS

25 фев 2019 : 		 AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах

16 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS на Hellfest 2018

4 июн 2018 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

23 май 2018 : 		 Виниловые переиздания AMORPHIS выйдут в июле
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|||| 25 авг 2023

Концертное видео AMORPHIS



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Amongst Stars feat. Anneke Van Giersbergen, новое концертное видео AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в альбом "Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)".




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