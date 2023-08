25 авг 2023



Концертное видео AMORPHIS



Amongst Stars feat. Anneke Van Giersbergen, новое концертное видео AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в альбом "Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)". http://www.amorphis.net







