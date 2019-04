сегодня



TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS



Tomi Joutsen сказал, что прошлогодний студийный альбом "Queen Of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS. Йоутсен Joutsen присоединился к финским меланхоличным прогрессив-металлистам в 2004 году в качестве замены Паси Коскинену Pasi Koskinen'у и получил широкое признание за последующее возрождение группы, которое началось с первого альбома AMORPHIS с его участием — "Eclipse" 2006 года. Последние два студийных альбома группы — "Under The Red Cloud" и "Queen Of Time" — были особенно хорошо приняты, что позволило группе выступать на территориях, которых она не достигла в предыдущих турах.



Во время интервью венгерскому каналу Impac Joutsen рассказал о приёме "Queen Of Time" и о недавно завершившемся европейском туре AMORPHIS с SOILWORK и JINJER.



«Я думаю, что этот альбом ["Queen Of Time"]... Я считаю, что это самое яркое событие в некотором роде. Конечно, первое шоу, на котором я выступил с AMORPHIS, было важным моментом, и первая сделанная нами запись "Eclipse" была важной, и первые гастроли в Европе и Штатах, но я думаю, что с этим альбомом мы достигли некоторого успеха. Как, например, в этом туре [с SOILWORK] я даже не знаю, сколько аншлаговых шоу было. Подобное происходит не в первый раз, но на этот раз в Финляндии, например, мы играли на больших площадках, и там было много аншлаговых шоу. Что-то действительно хорошее произошло с этим альбомом. Я ощущаю, что есть какой-то хайп, если можно так назвать. Это не похоже на что-то очень успешное. Я в группе 14 лет, и теперь я чувствую, что в будущем может произойти что-то масштабное».



Joutsen'а также спросили, где, по его мнению, проживают самые преданные фанаты AMORPHIS, на что он ответил следующее:



«Я думаю, что на территории Германии. Конечно, в Финляндии. Но в Европе в целом, пожалуй, больше всего фанатов из-за того, что все лучшие места для нас находятся в Европе. Мы уже играли пару раз в Штатах. У нас был перерыв. Я думаю, что был восьмилетний перерыв или около того, но теперь у нас есть пара туров, и всё станет лучше. Я думаю, что самая большая фанатская база в Европе, но мы действительно открыты, когда речь заходит о том, в каких местах играть. Мы также играли в Австралии, Японии и Китае. Сейчас у нас также будет двухнедельный тур по России. Думаю, мы не играли в Африке, но было бы здорово поехать туда, если бы нас об этом попросили».















