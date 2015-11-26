Новое видео AMORPHIS

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Amorphis

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"Northwards" (OFFICIAL 3D ART VIDEO) AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Halo", выход которого намечен на 11 февраля на Atomic Fire.

Трек-лист:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Eu_Gene


11 фев 2022, 15:22		Альбом неплох, не хуже того же Queen Of Time


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