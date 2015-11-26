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Новое видео AMORPHIS



"Northwards" (OFFICIAL 3D ART VIDEO) AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Halo", выход которого намечен на 11 февраля на Atomic Fire.



Трек-лист:



01. Northwards



02. On The Dark Waters



03. The Moon



04. Windmane



05. A New Land



06. When The Gods Came



07. Seven Roads Come Together



08. War



09. Halo



10. The Wolf



11. My Name Is Night

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