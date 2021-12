сегодня



AMORPHIS выпустят сингл зимой



AMORPHIS сообщили о том, что 28 января состоится релиз ещё одного сингла из нового альбома: "On The Dark Waters" будет доступен на голубом и белом 7-дюймовом виниле.



Трек-лист:



Side A: "On The Dark Waters"

Side B: "We Accursed" (live)







