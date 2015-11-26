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Amorphis

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AMORPHIS выпустят сингл зимой



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AMORPHIS сообщили о том, что 28 января состоится релиз ещё одного сингла из нового альбома: "On The Dark Waters" будет доступен на голубом и белом 7-дюймовом виниле.

Трек-лист:

Side A: "On The Dark Waters"
Side B: "We Accursed" (live)

AMORPHIS Announce Special



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