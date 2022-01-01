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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*Новое видео SCORPIONS 14
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Amorphis

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28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS

25 фев 2019 : 		 AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах

16 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS на Hellfest 2018

4 июн 2018 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

23 май 2018 : 		 Виниловые переиздания AMORPHIS выйдут в июле

19 май 2018 : 		 Новое видео AMORPHIS

10 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

3 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS
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Успехи в чартах AMORPHIS



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Новая работа AMORPHIS, Halo, попала в чарты ряда стран:

#1 - Finland
#3 - Germany
#3 - Sweden (physical charts), #2 (Hard Rock Charts)
#4 - Switzerland
#4 - UK Rock Metal charts
#7 - Austria

AMORPHIS - Halo Album Hits US Charts, Lands At #1 In Finland




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