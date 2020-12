20 дек 2020



AMORPHIS выпускает концертный релиз



Двадцать первого мая на Nuclear Blast состоится релиз винилового бокс-сета AMORPHIS, в который войдут все альбомы с Tomi Joutsen'ом. Помимо студийный пластинок, бокс также будет содержать концертную запись Live At Helsinki Ice Hall, которая была сделана в Хельсинки седьмого декабря 2019 года:



Eclipse - 1LP (2006)

Silent Waters - 2LP (2007)

Skyforger - 2LP (2009)

Magic And Mayhem - 2LP (2010)

The Beginning Of Times - 2LP (2011)

Circle - 2LP (2013)

Under The Red Cloud - 2LP (2015)

Queen Of Time - 2LP (2018)

Live At Helsinki Ice Hall - 2LP (2020)







