AMORPHIS выпускает концертный релиз

Двадцать первого мая на Nuclear Blast состоится релиз винилового бокс-сета AMORPHIS, в который войдут все альбомы с Tomi Joutsen'ом. Помимо студийный пластинок, бокс также будет содержать концертную запись Live At Helsinki Ice Hall, которая была сделана в Хельсинки седьмого декабря 2019 года:
Eclipse - 1LP (2006)
Silent Waters - 2LP (2007)
Skyforger - 2LP (2009)
Magic And Mayhem - 2LP (2010)
The Beginning Of Times - 2LP (2011)
Circle - 2LP (2013)
Under The Red Cloud - 2LP (2015)
Queen Of Time - 2LP (2018)
Live At Helsinki Ice Hall - 2LP (2020)
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