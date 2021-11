сегодня



Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой



AMORPHIS выпустят новую работу, получившую название "Halo", 11 февраля на Atomic Fire Records:



01. Northwards



02. On The Dark Waters



03. The Moon



04. Windmane



05. A New Land



06. When The Gods Came



07. Seven Roads Come Together



08. War



09. Halo



10. The Wolf



11. My Name Is Night







