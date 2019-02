сегодня



AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах



Басист AMORPHIS Olli-Pekka Laine недавно поговорил с изданием Rocker.sk — небольшие выдержки из беседы доступны ниже.



О «масштабном» звучании альбома "Queen Of Time":



«Это одна из фишек этой группы — пробовать что-то новое. Так было с самого начала. Думаю, что и на этом мы не будем останавливаться, но, попробовав в этот раз оркестровки и хоры и всё такое, быть может, в следующий раз мы сделаем что-то иное. Сейчас это уже стало трендом, чтобы у металл-группы были оркестровки, потому что сейчас это намного проще сделать даже дома. Тебе достаточно семплера, и ты можешь сделать серьёзные аранжировки для струнных и духовых, и чего душе будет угодно. Безусловно, это делает звучание более грандиозным, но подобное мы делали с первого дня существования. Даже выпуская первое демо, которое было чистым дэт-металлом, мы использовали это, там были хоры на клавишах, Для нас в этом нет ничего нового. Мы [будем], вероятно, использовать их и в будущем, но я очень рад, что Jens сделал это в такой стильной манере, так, что он не просто отравил всю стереофоническую картину хорами, как это делают многие группы... Я думаю, что он очень чутко относится к AMORPHIS, нашему стилю и нашим границам».



О проблеме выбора сет-листа, имея столько альбомов за плечами:



«Мы начинаем с самых очевидных песен — тех, на что были сняты клипы, и тех, которые наиболее популярны в Интернете. Потом уже начинаем спорить об остальном. Есть три парня, которые в основном предлагают идеи для сет-листа, и мы, как правило, с ними соглашаемся. В некотором смысле это сложно, потому что у AMORPHIS за плечами уже немало лет и большой каталог, но всё же есть песни, которые мы должны играть. Есть те треки, на которые выходили клипы, и у нас тринадцать альбомов — если взять хотя бы по одной с каждого диска, сет уже получается большим. Сейчас, когда мы продвигаем новый альбом, мы, естественно, играем больше нового материала. Поэтому сет-лист легче комбинировать, потому что приходится играть, скажем, четыре — пять новых песен. Тогда остается место, может быть, для семи старых песен, которые в основном из тех, на что было видео. Летом мы отыграем специальные концерты по "Queen Of Time" — мы целиком сыграем его в Финляндии. У нас есть небольшая проблема, потому что мы не играли эти песни [со] студийной сессии. Это будет интересно».



Как насчёт "Skyforger", который в 2019 году отмечает свое 10-летие?



«Это был такой важный и успешный альбом для AMORPHIS. Сейчас, поскольку мы находимся в середине гастрольного цикла "Queen Of Time", я думаю, что сейчас у нас нет времени концентрироваться на других альбомах. Возможно, мы сделаем это позже. У нас есть планы на специальный тур в следующем году, но ничего конкретного на этот счёт я пока сказать не могу».















