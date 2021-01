сегодня



Видео с текстом от AMORPHIS



AMORPHIS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Brother And Sister", которая вошла в новый лимитированный Shape-винил, выпущенный тиражом 666 копий.



Трек-лист:



A-Side: "Brother And Sister"

B-Side: "As Mountains Crumble"







