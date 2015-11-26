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Amorphis

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30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом

20 дек 2020 : 		 AMORPHIS выпускает концертный релиз

17 окт 2020 : 		 Shape-винил от AMORPHIS

5 июн 2020 : 		 Фрагмент с выступления AMORPHIS

21 май 2020 : 		 AMORPHIS отметят юбилей онлайн

12 май 2020 : 		 AMORPHIS отменили осенний тур по США

10 янв 2020 : 		 Вокалист AMORPHIS сказал, что было «очень важно» пойти на «музыкальный риск» на альбоме 1999 года

15 авг 2019 : 		 DIMMU BORGIR и AMORPHIS анонсировали совместный тур

1 апр 2019 : 		 TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «самым ярким моментом» его карьеры в AMORPHIS

25 фев 2019 : 		 AMORPHIS целиком исполнят последний альбом на предстоящих концертах

16 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS на Hellfest 2018

4 июн 2018 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

23 май 2018 : 		 Виниловые переиздания AMORPHIS выйдут в июле

19 май 2018 : 		 Новое видео AMORPHIS

10 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

3 май 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

20 апр 2018 : 		 Новое видео AMORPHIS

13 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому AMORPHIS

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

23 мар 2018 : 		 Новая песня AMORPHIS

22 фев 2018 : 		 Подробности о новом альбоме AMORPHIS

26 янв 2018 : 		 AMORPHIS в студии

14 сен 2017 : 		 AMORPHIS остались на NUCLEAR BLAST

27 апр 2017 : 		 Из AMORPHIS ушёл басист

25 мар 2017 : 		 Концертное видео от AMORPHIS
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Видео с текстом от AMORPHIS



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AMORPHIS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Brother And Sister", которая вошла в новый лимитированный Shape-винил, выпущенный тиражом 666 копий.

Трек-лист:

A-Side: "Brother And Sister"
B-Side: "As Mountains Crumble"

AMORPHIS Release



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Ayreon


30 янв 2021, 15:21		Это вроде бонус—трек из последнего альбома

ElectricRetard


30 янв 2021, 15:56		Эх, я думал новая(

У меня она кстати пожалуй любимая с последнего альбома. Нравится даже больше основного диска.

Reflection


30 янв 2021, 18:09		Да, лучший трэк на последнем довольно унылом альбомчике.


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