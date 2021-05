сегодня



Концертное видео с текстом от AMORPHIS



AMORPHIS опубликовали фрагмент из нового концертного релиза "Live At Helsinki Ice Hall" — композицию "House Of Sleep". Выпуск работы состоялся 21 мая.



Трек-лист:



"The Bee"

"Heart Of The Giant"

"Bad Blood"

"The Four Wise Ones"

"Into Hiding"

"Sampo"

"Wrong Direction"

"Daughter Of Hate"

"Against Widows"

"My Kantele"

"The Golden Elk"

"Pyres On The Coast"

"Silver Bride"

"Black Winter Day"

"House Of Sleep"







+2 -0



просмотров: 341