сегодня



Новая песня AMORPHIS



"The Well", новая песня группы AMORPHIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Halo (Tour Edition):



01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

12. The Well (Bonus track)







+1 -0



просмотров: 141