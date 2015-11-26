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Dimmu Borgir

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17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре

14 авг 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий

29 май 2018 : 		 DIMMU BORGIR нашли басиста

6 май 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

30 мар 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

23 фев 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

2 фев 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме

26 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома DIMMU BORGIR

25 дек 2017 : 		 Носки исполняют DIMMU BORGIR

19 дек 2017 : 		 DIMMU BORGIR издадут новую песню на виниле

17 дек 2017 : 		 Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой

24 ноя 2017 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

25 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»

15 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR о новом альбоме

21 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

13 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR

8 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе DIMMU BORGIR

4 апр 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над брутальным и симфоническим альбомом

1 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

31 мар 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над альбомом

16 мар 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
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Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR



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Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2007, доступно для просмотра ниже.








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