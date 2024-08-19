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*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 22
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
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Dimmu Borgir

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19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре
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GALDER покидает DIMMU BORGIR



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GALDER опубликовал следующее сообщение 18 августа:

«Вчера я отыграл свой последний концерт с DIMMU BORGIR.

После почти 25 лет занятий музыкой и выступлений с DIMMU BORGIR я решил покинуть группу.

Я думал об этом много лет, и, как многие из вас отмечали, настало время для OLD MAN'S CHILD снова выйти на сцену и завершить работу над новым альбомом.

Я желаю остальным участникам группы всего самого лучшего в будущем!»




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19 авг 2024
dark_medieval_times
Давно пора OLD MAN'S CHILD возродить из пепла, как феникса.
19 авг 2024
rassol
Нагаш реанимировал Covenant, Галдер - Old Man's Child - есть же хорошие новости!
19 авг 2024
Exceptional
Ну капец... Удачки, чо!
19 авг 2024
gravitgroove
один из лучших гитаристов в норвежском блэке, но хули толку? Единственный (ИМХО!!!) альбом, где он напряг мозг не такой уж и технически качественый - дебют OMC. Извините фэны этой группы, но любимый вами Pagan prosperity без смеха слушать сложно, особенно дебильный мотив в Millenium King, который можно услышать в творчестве ранних Ласковый Май, Комбинация и Мираж.
19 авг 2024
S
SS-ULTRA
Old Man's Child норм группа, послушаю новый альбом!

просмотров: 306

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