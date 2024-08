сегодня



GALDER покидает DIMMU BORGIR



GALDER опубликовал следующее сообщение 18 августа:



«Вчера я отыграл свой последний концерт с DIMMU BORGIR.



После почти 25 лет занятий музыкой и выступлений с DIMMU BORGIR я решил покинуть группу.



Я думал об этом много лет, и, как многие из вас отмечали, настало время для OLD MAN'S CHILD снова выйти на сцену и завершить работу над новым альбомом.



Я желаю остальным участникам группы всего самого лучшего в будущем!»





