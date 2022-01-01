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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 20
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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Dimmu Borgir

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16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре

14 авг 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий

29 май 2018 : 		 DIMMU BORGIR нашли басиста

6 май 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

30 мар 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

23 фев 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

2 фев 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме

26 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома DIMMU BORGIR

25 дек 2017 : 		 Носки исполняют DIMMU BORGIR

19 дек 2017 : 		 DIMMU BORGIR издадут новую песню на виниле

17 дек 2017 : 		 Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой

24 ноя 2017 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

25 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»
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Видео с выступления DIMMU BORGIR



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Видео с выступления DIMMU BORGIR, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.




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