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Dimmu Borgir

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DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR



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Во время выступления на шоу "Jimmy Kimmel Live!" 14 июля поп-певица Demi Lovato рассказала о своём опыте посещения концерта норвежской симфонической блэк-металлической группы DIMMU BORGIR полтора десятилетия назад:

«Была такая группа под названием DIMMU BORGIR. И я пошла на их концерт в 2007 году. Это была норвежская блэк-металл-группа или что-то в этом роде. Я была на концерте, и так получилось, что я оказалась в центре, где происходит мош. Вокруг меня находились взрослые мужчины, а мне было всего 14 лет. Так что мне пришлось пробираться через толпу к передней части сцены. И я потеряла свою туфлю. Это было прекрасное время».

Demi уже рассказывала о посещении DIMMU BORGIR два года назад в интервью подкасту "Ride Or Cry":

«Я была в центре аудитории. В самом центре мошпита на самом деле. Мне было всего 14 лет, и я была совсем крохой. Я находилась в центре толпы, а там были взрослые мужчины, которые трясли головами. Но потом у меня началась клаустрофобия, и мне стало немного страшно, поэтому я перебралась в другое место.

Я любила мошинг, потому что можно было выплеснуть свою агрессию, и всем было всё равно».




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