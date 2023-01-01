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Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR



"Black Metal", новая песня группы DIMMU BORGIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника кавер-версий "Inspiratio Profanus", выход которого запланирован на восьмое декабря на Nuclear Blast Records.



Silenoz: «Мы рады объявить о выпуске альбома "Inspiratio Profanus"! Мы подумали, что настало время собрать воедино все каверы, которые мы делали на протяжении многих лет, и сделать обновленный мастеринг этих композиций, собрав их в один комплект, подчеркивающий некоторые из наших многочисленных влияний!



"Black Metal", сам трек и его возникновение, представляет собой нечто первобытное, сырое и необузданное. С ним связаны такие понятия, как беспредел и опасность. Мы сделали все возможное, чтобы передать дух рок-н-ролла древних богов 24 года спустя. Получилось ли у нас это? Думаю, да!»



01. Black Metal (VENOM)

02. Satan My Master (BATHORY)

03. Dead Men Don't Rape (G.G.F.H.)

04. Nocturnal Fear (CELTIC FROST)

05. Burn In Hell (TWISTED SISTER)

06. Perfect Strangers (DEEP PURPLE)

07. Metal Heart (ACCEPT)

08. Nocturnal Fear (Celtically Processed) (CELTIC FROST)







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