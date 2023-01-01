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Dimmu Borgir

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19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре

14 авг 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий

29 май 2018 : 		 DIMMU BORGIR нашли басиста

6 май 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

30 мар 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

23 фев 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR
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Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR



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"Black Metal", новая песня группы DIMMU BORGIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника кавер-версий "Inspiratio Profanus", выход которого запланирован на восьмое декабря на Nuclear Blast Records.

Silenoz: «Мы рады объявить о выпуске альбома "Inspiratio Profanus"! Мы подумали, что настало время собрать воедино все каверы, которые мы делали на протяжении многих лет, и сделать обновленный мастеринг этих композиций, собрав их в один комплект, подчеркивающий некоторые из наших многочисленных влияний!

"Black Metal", сам трек и его возникновение, представляет собой нечто первобытное, сырое и необузданное. С ним связаны такие понятия, как беспредел и опасность. Мы сделали все возможное, чтобы передать дух рок-н-ролла древних богов 24 года спустя. Получилось ли у нас это? Думаю, да!»

01. Black Metal (VENOM)
02. Satan My Master (BATHORY)
03. Dead Men Don't Rape (G.G.F.H.)
04. Nocturnal Fear (CELTIC FROST)
05. Burn In Hell (TWISTED SISTER)
06. Perfect Strangers (DEEP PURPLE)
07. Metal Heart (ACCEPT)
08. Nocturnal Fear (Celtically Processed) (CELTIC FROST)




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