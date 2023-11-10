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Dimmu Borgir

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|||| 10 ноя 2023

Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR



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"Perfect Strangers", новая песня группы DIMMU BORGIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника кавер-версий "Inspiratio Profanus", выход которого запланирован на восьмое декабря на Nuclear Blast Records.

Silenoz: «Мы рады объявить о выпуске альбома "Inspiratio Profanus"! Мы подумали, что настало время собрать воедино все каверы, которые мы делали на протяжении многих лет, и сделать обновленный мастеринг этих композиций, собрав их в один комплект, подчеркивающий некоторые из наших многочисленных влияний!

Идея сделать песню "Perfect Strangers" возникла довольно давно, еще до того, как мы приступили к ее записи. Это известная песня очень известной группы, которая повлияла на многих, заставив взять в руки инструмент. Разве есть кто-то, кому не нравится DEEP PURPLE?! Мы внесли в нее свою изюминку и в то же время хотели остаться близкими к оригиналу. Но, возможно, именно более очевидные аспекты приходят на ум при прослушивании: интеграция основных музыкальных элементов, которые мы также использовали с самого начала, таких как клавишные и гитары»

01. Black Metal (VENOM)
02. Satan My Master (BATHORY)
03. Dead Men Don't Rape (G.G.F.H.)
04. Nocturnal Fear (CELTIC FROST)
05. Burn In Hell (TWISTED SISTER)
06. Perfect Strangers (DEEP PURPLE)
07. Metal Heart (ACCEPT)
08. Nocturnal Fear (Celtically Processed) (CELTIC FROST)

The idea of doing Perfect Strangers came about quite a while before we actually got around to recording it. We incorporated our little twist to it while at the same time wanted to stay close to the original. Listen to 'Perfect Strangers' now: https://t.co/VVFqvNXaydpic.twitter.com/1KbTfDLu7M






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10 ноя 2023
K
KillTimer
Ну вот нахуя?
10 ноя 2023
d
deathstar777
KillTimer, бизнес бгг. Копи LP.
10 ноя 2023
resurgamresponses
ну неплохо сделали. хотя ожидалось нечто поболее, странно ))
10 ноя 2023
D
Donald_Dark
Этому каверу лет 13, он ещё на Абракадабре был.
Like!1
10 ноя 2023
B
Brutan
Хуй вам а не новая песня. Выпущена в 2010 на Японском издании Abrahadabra
Like!1

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