5 янв 2023



Drum-cam от DIMMU BORGIR



Барабанщик DIMMU BORGIR Dariusz "Daray" Brzozowski поделился видео исполнения композиции "Gateways" в рамках фестиваля Tons Of Rock 2022 — видео доступно ниже.







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