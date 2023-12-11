Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
[= ||| все новости группы



*

Dimmu Borgir

*



11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре

14 авг 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий

29 май 2018 : 		 DIMMU BORGIR нашли басиста

6 май 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры



zoom
В новом интервью Chaoszine гитариста DIMMU BORGIR Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz) спросили, что он думает о том, что артисты используют свои платформы для выражения политических взглядов. Он ответил:

«Да, я думаю, что всё на своём месте. Я не думаю, что артисты должны слишком много внимания уделять политике, но в то же время простые люди и артисты не должны бояться высказывать своё мнение, потому что в этом и есть плюс музыкантов и всех остальных артистов — они творческие существа. Я читал, что если вы имеете право голосовать, то почему бы вам не иметь возможность высказывать своё мнение о чем-либо?

Я категорически против любой цензуры и прочей ерунды. Я считаю, что людям должно быть позволено говорить всё, что они хотят. Когда ты причиняешь физический вред и прочее, это совсем другое дело. Но каждый должен иметь возможность говорить то, что хочет. А если люди обижаются, то это проблема тех, кто обижается. У вас есть выбор, хотите вы обижаться или нет, на мой взгляд».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 дек 2023
HeliosHyperion
А чё без ебучих апострофов?

просмотров: 626

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом