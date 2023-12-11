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Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры



В новом интервью Chaoszine гитариста DIMMU BORGIR Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz) спросили, что он думает о том, что артисты используют свои платформы для выражения политических взглядов. Он ответил:



«Да, я думаю, что всё на своём месте. Я не думаю, что артисты должны слишком много внимания уделять политике, но в то же время простые люди и артисты не должны бояться высказывать своё мнение, потому что в этом и есть плюс музыкантов и всех остальных артистов — они творческие существа. Я читал, что если вы имеете право голосовать, то почему бы вам не иметь возможность высказывать своё мнение о чем-либо?



Я категорически против любой цензуры и прочей ерунды. Я считаю, что людям должно быть позволено говорить всё, что они хотят. Когда ты причиняешь физический вред и прочее, это совсем другое дело. Но каждый должен иметь возможность говорить то, что хочет. А если люди обижаются, то это проблема тех, кто обижается. У вас есть выбор, хотите вы обижаться или нет, на мой взгляд».







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