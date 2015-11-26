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Dimmu Borgir

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24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре

14 авг 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий

29 май 2018 : 		 DIMMU BORGIR нашли басиста

6 май 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

30 мар 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

23 фев 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

2 фев 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме

26 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома DIMMU BORGIR

25 дек 2017 : 		 Носки исполняют DIMMU BORGIR

19 дек 2017 : 		 DIMMU BORGIR издадут новую песню на виниле

17 дек 2017 : 		 Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой

24 ноя 2017 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

25 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»

15 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR о новом альбоме

21 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

13 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR

8 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе DIMMU BORGIR

4 апр 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над брутальным и симфоническим альбомом

1 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

31 мар 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над альбомом
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Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать



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Гитарист DIMMU BORGIR Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz) в рамках недавнего интервью рассказал о том, как группа поменяла свой подход к гастролям:

«Очевидно, что мы стали старше. У большинства из нас теперь есть дети. Сейчас всё не так, как было в ранние дни, когда мы могли поехать в тур, казалось бы, в кратчайшие сроки, просто включиться и играть. В любом случае мы никогда не были группой "plug-in-and-play", но сейчас мы многое планируем заранее. И мы установили лимит на две или три недели тура единовременно и сконцентрировались на качественных выступлениях. Особенно когда мы гастролируем по Южной Америке, у нас всегда есть день между каждым шоу, потому что ты путешествуешь и выходишь со сцены в два часа ночи, а затем звонок из лобби в пять утра ни фига не вариант — нет, только если мы не собираемся везде давать правильные концерты. И я считаю, что это именно то, чего заслуживают фанаты. Мы заслуживаем того, чтобы быть на высоте, но для этого нужно отдохнуть.

Частые перелёты в течение короткого периода времени также могут сильно тебя измотать. Изматывает не игра на сцене, а всевозможные ожидания и вся эта фигня... В этом есть и финансовый аспект, когда ты на гастролях, ты знаешь, что чем больше отыграешь, тем больше у тебя будет зарплата, и наиболее высокой она будет, если работать без выходных. Но в то же время важно сохранить здоровье, особенно в настоящий момент и в нашем возрасте. Раньше было иначе. И мы учились на прошлых ошибках — я надеюсь».

SILENOZ: Why DIMMU BORGIR Will No Longer Tour For More Than Three Weeks At A Time





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Mistis


24 ноя 2020, 12:54		все правильно, а то уже песок сыпется

НELLECTOR


24 ноя 2020, 13:16		Да сидите вы уже дома, кому вы упёрлись.

dark_medieval_times


24 ноя 2020, 13:23		стареют ребята, что вполне естественно.

Mich


24 ноя 2020, 14:30		У Силеноза по телевизору на заднем плане какое-то блэковое кино показывают ))

hansi_hrb


24 ноя 2020, 15:57		Сериал же вышел про блэк в норвегии


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