сегодня



Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать



Гитарист DIMMU BORGIR Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz) в рамках недавнего интервью рассказал о том, как группа поменяла свой подход к гастролям:



«Очевидно, что мы стали старше. У большинства из нас теперь есть дети. Сейчас всё не так, как было в ранние дни, когда мы могли поехать в тур, казалось бы, в кратчайшие сроки, просто включиться и играть. В любом случае мы никогда не были группой "plug-in-and-play", но сейчас мы многое планируем заранее. И мы установили лимит на две или три недели тура единовременно и сконцентрировались на качественных выступлениях. Особенно когда мы гастролируем по Южной Америке, у нас всегда есть день между каждым шоу, потому что ты путешествуешь и выходишь со сцены в два часа ночи, а затем звонок из лобби в пять утра ни фига не вариант — нет, только если мы не собираемся везде давать правильные концерты. И я считаю, что это именно то, чего заслуживают фанаты. Мы заслуживаем того, чтобы быть на высоте, но для этого нужно отдохнуть.



Частые перелёты в течение короткого периода времени также могут сильно тебя измотать. Изматывает не игра на сцене, а всевозможные ожидания и вся эта фигня... В этом есть и финансовый аспект, когда ты на гастролях, ты знаешь, что чем больше отыграешь, тем больше у тебя будет зарплата, и наиболее высокой она будет, если работать без выходных. Но в то же время важно сохранить здоровье, особенно в настоящий момент и в нашем возрасте. Раньше было иначе. И мы учились на прошлых ошибках — я надеюсь».













+3 -0



( 5 ) просмотров: 1536

