Видео полного выступления DIMMU BORGIR



Видео полного выступления DIMMU BORGIR, которое состоялось в рамках Tuska Festival 2024, доступно для просмотра ниже:



"Raabjørn Speiler Draugheimens Skodde"

"Spellbound (By The Devil)"

"The Insight And The Catharsis"

"Stormblåst"

"The Chosen Legacy"

"Council Of Wolves And Snakes"

"Dimmu Borgir"

"Fear and Wonder"

"Blessings Upon The Throne Of Tyranny"

"Progenies Of The Great Apocalypse"

"Mourning Palace"







