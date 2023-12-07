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Dimmu Borgir

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У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен



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В недавней беседе с FaceCulture гитариста DIMMU BORGIR Svenа Atle Kopperud'а спросили, почему от группы так долго нет ничего нового и работает ли коллектив над какими-то треками, на что он ответил:

«Можно было бы просто сделать "Enthrone Darkness Triumphant Part Two", и мы могли бы выпускать такие альбомы каждый третий или второй год, но, честно говоря, какой в этом смысл — создавать альбом, почти идентичный тому, что некоторые фанаты относят к классике. Так что это был бы лёгкий вариант и путь наименьшего сопротивления. И в моих глазах это также означало бы продажность, потому что вы сделали бы что-то менее сложное и заработали бы на этом. Но мы никогда так не работали; мы никогда не шли на компромиссы и всегда тратили столько времени, сколько считали нужным, чтобы доделать альбом. Если на это уходит восемь лет, как сейчас, то, конечно, так не должно было быть, но что есть, то есть. Альбом будет готов, когда придёт время».

Что касается возможных сроков выхода следующего альбома DIMMU BORGIR, он сказал:

«У нас есть что-то вроде графика. Я считаю, что это неплохо, но не нужно ставить точку в этом вопросе, однако хорошо иметь временные рамки для работы, по крайней мере, когда у вас уже есть шесть, семь, восемь песен, как сейчас, и есть демо с вокалом и всем остальным. И сейчас мы уже набрали обороты, так что перспективы неплохи. Звучание, надо сказать, отличное!»




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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7 дек 2023
R
Reflection
Ребята не идут по легкому пути, не выпускают каждые два-три года Enthrone Darkness Triumphant Part Two. Нет. Они просто раз в 8 лет делают Abrahadabra 1.5.
7 дек 2023
gravitgroove
Да трек с дебюта, где Aldrahn смешно поет, лучше любой их песни за последние 20 лет.
  Dislike!1
7 дек 2023
Darkside.ru MemberAlias
Это называется просто - дефицит идей. Тем более, что с каждым альбомом реально годных идей у них все меньше, а их отсутствие стараются перекрыть пафосными аранжировками и симфониями в духе Имперского марша из "Звездных войн". Но и здесь все вертится вокруг одних и тех же задумок
Like!1
7 дек 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
АЛЬФА-самец? Такие в блеке бывают?
7 дек 2023
Darkside.ru MemberAlias
Starbreaker, ну а что, отбил же когда-то Шаграт из тех же Боргиров невесту у Николаса Кейджа? ))
7 дек 2023
J
Jok3r
Не хотят записывать второй Enthrone, поэтому выпускают альбом каверов=) Не идут по легкому пути
7 дек 2023
Lord Iscariah
Не жду от них ничего хорошего. Лучше бы распались нахуй!
Like!3  Dislike!1
7 дек 2023
O
Old Nothing
Да, второй EDT им уже не записать.

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