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Dimmu Borgir

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25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»
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Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года



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Бывший барабанщик DIMMU BORGIR Tjodalv опубликовал запись полного выступления группы, состоявшегося в августе 1998 года в Кракове:

"Stormblåst"
"Entrance"
"Tormentor Of Christian Souls"
"Mourning Palace"
"Alt Lys Er Svunnet Hen"
"Hunnerkongens Sorgsvarte Ferd Over Steppene"
"Metal Heart" (Accept)
"In Death's Embrace"




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