сегодня



Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года



Бывший барабанщик DIMMU BORGIR Tjodalv опубликовал запись полного выступления группы, состоявшегося в августе 1998 года в Кракове:



"Stormblåst"

"Entrance"

"Tormentor Of Christian Souls"

"Mourning Palace"

"Alt Lys Er Svunnet Hen"

"Hunnerkongens Sorgsvarte Ferd Over Steppene"

"Metal Heart" (Accept)

"In Death's Embrace"







+2 -0



просмотров: 80