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Dimmu Borgir

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4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR

27 дек 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать

17 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

8 май 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»

29 янв 2020 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»

27 май 2019 : 		 Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре

14 авг 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий

29 май 2018 : 		 DIMMU BORGIR нашли басиста

6 май 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

5 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR

30 мар 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

23 фев 2018 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

2 фев 2018 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме

26 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома DIMMU BORGIR

25 дек 2017 : 		 Носки исполняют DIMMU BORGIR

19 дек 2017 : 		 DIMMU BORGIR издадут новую песню на виниле

17 дек 2017 : 		 Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой

24 ноя 2017 : 		 Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018

25 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»

15 май 2017 : 		 Вокалист DIMMU BORGIR о новом альбоме

21 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR

13 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR

8 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе DIMMU BORGIR

4 апр 2017 : 		 DIMMU BORGIR завершают работу над брутальным и симфоническим альбомом
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SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR



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SILENOZ в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как DIMMU BORGIR готовят новый материал во время коронапаузы:

«В настоящее время мы взяли паузу, но да — мы занимались сочинением. Сейчас у нас много материала по отдельности. Но это никогда не было проблемой, чтобы набрать достаточное количество. Проблема всегда заключалась в том, чтобы переплавить его в котле и посмотреть, что из этого получится, а потом сделать всё возможное, чтобы срезать жир. Последний альбом ("Eonian" 2018 года) мы могли бы легко сделать двойным с учётом того количества хорошего материала, которое у нас было. Точно так же, как когда я записываю альбом Insidious с другими парнями, количество — это не то, к чему мы стремимся. Для нас важно научиться продюсировать себя, потому что мы сами себе продюсеры. Это тоже сложно... Это похоже на то, как я собирал свои Топ 40 альбомов этого года — мне пришлось в какой-то момент остановиться, потому что я мог бы продолжать и продолжать. И иногда так бывает с песнями. Вот тогда нужно чётко понимать, когда сказать "стоп". На данный момент у нас есть несколько действительно отличных идей. Люди продолжают спрашивать меня: "Как это будет звучать?" Но пока рано об этом говорить. Меня бы не удивило, если бы это звучало более примитивно в терминологии Dimmu. Посмотрим. Всё будет так, как будет. И когда мы отправляем мастера на лейбл, это означает, что мы довольны им, и он уже успешен — ещё до того, как мы запустим его в производство. Я всегда так рассматривал нашу музыку... как только мы заканчиваем в работу студии и отправляем всё на мастеринг — значит, дело сделано!»

SILENOZ Gives Update On New DIMMU BORGIR Album - вЂњIt WouldnвЂ™t Surprise Me If It Sounded More PrimitiveвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

rassol


4 янв 2021, 12:23		И чем эта новость отличается от той, что была опубликована 27 декабря?

Damocles


4 янв 2021, 14:33		Видимо тем, что в этой новости срезали жирок, по сравнению с первой версией.

dark_medieval_times


4 янв 2021, 15:16		было уже


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