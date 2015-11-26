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SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR



SILENOZ в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как DIMMU BORGIR готовят новый материал во время коронапаузы:



«В настоящее время мы взяли паузу, но да — мы занимались сочинением. Сейчас у нас много материала по отдельности. Но это никогда не было проблемой, чтобы набрать достаточное количество. Проблема всегда заключалась в том, чтобы переплавить его в котле и посмотреть, что из этого получится, а потом сделать всё возможное, чтобы срезать жир. Последний альбом ("Eonian" 2018 года) мы могли бы легко сделать двойным с учётом того количества хорошего материала, которое у нас было. Точно так же, как когда я записываю альбом Insidious с другими парнями, количество — это не то, к чему мы стремимся. Для нас важно научиться продюсировать себя, потому что мы сами себе продюсеры. Это тоже сложно... Это похоже на то, как я собирал свои Топ 40 альбомов этого года — мне пришлось в какой-то момент остановиться, потому что я мог бы продолжать и продолжать. И иногда так бывает с песнями. Вот тогда нужно чётко понимать, когда сказать "стоп". На данный момент у нас есть несколько действительно отличных идей. Люди продолжают спрашивать меня: "Как это будет звучать?" Но пока рано об этом говорить. Меня бы не удивило, если бы это звучало более примитивно в терминологии Dimmu. Посмотрим. Всё будет так, как будет. И когда мы отправляем мастера на лейбл, это означает, что мы довольны им, и он уже успешен — ещё до того, как мы запустим его в производство. Я всегда так рассматривал нашу музыку... как только мы заканчиваем в работу студии и отправляем всё на мастеринг — значит, дело сделано!»







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