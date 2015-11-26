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Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме



Гитарист DIMMU BORGIR Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz) в одном из интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы неплохо подготовились к началу сочинения песен для следующего альбома. Так что, если быть честным, всё идёт довольно гладко. У нас есть у каждого по отдельности огромное количество идей насчёт материала, мы просто собираем их и кидаем в одну кастрюлю DIMMU, где всё варится и смешивается, и получается готовый результат. Можно назвать это ещё и своего рода мясорубкой. Это довольно длительный процесс, но он забавный, и никогда не бывает недостатка в идеях и риффах. Это больше похоже на вызов — собрать всё это. И опять же, необходимо срезать жирок, который по сути не нужен. Это очень приятное ощущение, и нам не понадобится 10 лет, чтобы выпустить следующий альбом, — это я могу гарантировать. [Смеётся]».



Отвечая на вопрос о музыкальном направлении нового материала DIMMU BORGIR, он сказал:



«По понятным причинам всегда странно говорить о таком, находясь только в самом начале, но я ощущаю, что он будет чуть более упрощённым. И это, пожалуй, мало о чём говорит сейчас, потому что у нас есть так много всего. Но я чувствую, что мы смотрим в сторону того, чтобы немного сбавить обороты, особенно в плане оркестровок. Так что люди не должны быть слишком удивлены, если они получат немного более упрощённую версию DIMMU на следующем альбоме».













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