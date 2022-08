11 авг 2022



Репетиционный трек от DIMMU BORGIR



DIMMU BORGIR 28 октября на Nuclear Blast на тройном виниле, на тройном CD и в цифровом варианте выпустят обновленную версию альбома 2001 года Puritanical Euphoric Misanthropia:



CD1

1. Fear And Wonder (Remixed & remastered)

2. Blessings Upon The Throne Of Tyranny (Remixed & remastered)

3. Kings Of The Carnival Creation (Remixed & remastered)

4. Hybrid Stigmata - The Apostasy (Remixed & remastered)

5. Architecture Of A Genocidal Nature (Remixed & remastered)

6. Puritania (Remixed & remastered)

7. IndoctriNation (Remixed & remastered)



CD2

8. The Maelstrom Mephisto (Remixed & remastered)

9. Absolute Sole Right (Remixed & remastered)

10. Sympozium (Remixed & remastered)

11. Perfection Or Vanity (Remixed & remastered)

12. Burn In Hell (Remixed & remastered)

13. Devil's Path (Remixed & remastered)



CD3

1. Hybrid Stigmata - The Apostasy

2. Blessings Upon The Throne Of Tyranny

3. IndoctriNation

4. Architecture Of A Genocidal Nature

5. Absolute Sole Right

6. Fear And Wonder

7. Blessings Upon The Throne Of Tyranny

8. Kings Of The Carnivel Creation

9. Puritania

10. The Maelstrom Mephisto

11. Sympozium



Фрагмент из этого релиза, репетиционная версия "Puritania", доступен ниже.







