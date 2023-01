сегодня



Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже:



"Dimmu Borgir"

"Gateways"

"Puritania"

"Council of Wolves and Snakes" (intro drums)

"Ætheric"

"Vredesbyrd"

"Progenies of the Great Apocalypse"

