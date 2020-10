30 окт 2020



Визуализация новой песни CARCASS



Визуализация нового трека "Slaughtered In Soho" группы CARCASS доступна ниже. Трек вошёл в ЕР "Despicable", выпущенный 30 октября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. The Living Dead At The Manchester Morgue



02. The Long And Winding Bier Road



03. Under The Scalpel Blade (album version)



04. Slaughtered In Soho































