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Гитарист CARCASS — о нормальной работе



Bill Steer в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, в каких не связанных с музыкой занятиях он был задействован в своей жизни:



«Я бросил школу в 16 лет. Примерно в это время я уже играл в группах, и, наверное, к 17 годам я участвовал в NAPALM DEATH и CARCASS. Я познакомился с миром настоящей работы только в возрасте за 20 лет, когда CARCASS распались. Это был очень хороший опыт. Вспоминая прошлое, могу сказать, что это было долгожданный опыт, потому что у меня просто не было достаточного опыта общения с реальным миром и людьми. Потому что если ты находился в своём маленьком музыкальном пузыре, общаясь только с людьми, которым нравится похожая музыка, то это очень узкий взгляд на мир.



В итоге я занимался всем, чем только можно, на низкооплачиваемой работе с минимальными требованиями. Ни на одной работе я не задерживался надолго. Кажется, сначала я работал виноторговцем. Это продолжалось — я не знаю — сколько лет? А потом были такие странные вещи, как субботние подработки в магазинах подержанных пластинок. Наверное, самое лучшее, что я делал в плане того, что приносило мне удовлетворение, это работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями на юге Лондона. Это помогло мне убедиться в реальности происходящего. Очень трудно жалеть себя за собственное положение, когда ты находишься рядом с людьми, которые сами не могут сделать многого. Так что это был поистине хороший опыт. А потом, прямо перед реформированием CARCASS, я думаю, последние два или три года, я работал на компанию моего друга на его складе. Так что у меня там была неплохая работа. Если у FIREBIRD была пара концертов или небольшой тур, мне нужно было просто сказать ему, и я мог поехать. Но по большей части у меня там была работа на полный рабочий день. И это было очень здорово!»







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