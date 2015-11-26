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все новости группы
Carcass
Великобритания
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Death'n'Roll
https://carcass.bandcamp.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/carcass
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialCarcass
7 сен 2021
:
Трейлер нового альбома CARCASS
4 сен 2021
:
Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»
1 сен 2021
:
Трейлер нового альбома CARCASS
13 авг 2021
:
Новое видео CARCASS
4 авг 2021
:
Трейлер нового альбома CARCASS
20 июл 2021
:
Обучающее видео от CARCASS
18 июн 2021
:
Новое видео CARCASS
20 апр 2021
:
Переиздание CARCASS выйдет весной
30 окт 2020
:
Визуализация новой песни CARCASS
18 сен 2020
:
Новая песня CARCASS
21 авг 2020
:
Новая песня CARCASS
24 май 2020
:
Гитарист CARCASS: «Ну забавно, что THE USED назвали альбом так же»
3 апр 2020
:
Выход нового альбома CARCASS отложен
13 мар 2020
:
CARCASS отменили австралийские гастроли
4 мар 2020
:
Название нового альбома CARCASS
25 фев 2020
:
Новый альбом CARCASS выйдет летом
15 дек 2019
:
Новая песня CARCASS
25 окт 2019
:
Новая песня CARCASS выйдет осенью
28 ноя 2018
:
CARCASS в студии
5 апр 2018
:
У CARCASS есть 50 минут демо-материала
6 мар 2018
:
CARCASS сменили гитариста
11 дек 2017
:
CARCASS: «У нас огромное количество материала для нового альбома»
15 сен 2017
:
Рассказ о виниловом издании CARCASS
28 июн 2017
:
Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже
12 июн 2017
:
Видео с выступления CARCASS
16 фев 2017
:
Винил CARCASS выйдет весной
1 дек 2016
:
Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»
29 июл 2016
:
Видео полного выступления CARCASS
26 июл 2016
:
Видео полного выступления CARCASS
23 июн 2016
:
Винил CARCASS выйдет в июле
13 май 2016
:
У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом
21 мар 2016
:
Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге
17 мар 2016
:
Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла
11 ноя 2015
:
Видео с выступления CARCASS
9 ноя 2015
:
JEFF WALKER о следующем альбоме CARCASS: «К чему спешка?»
29 сен 2015
:
Полное издание последнего альбома CARCASS выйдет в октябре
21 сен 2015
:
Гитарист CARCASS о новом альбоме
15 июн 2015
:
Барабанщик CARCASS не против нового альбома
29 мар 2015
:
CARCASS не пустили в Малайзию
15 мар 2015
:
Вокалист CARCASS о записи "Surgical Steel": "То, что начиналось, как развлечение, превратилось в жуткую пытку"
26 фев 2015
:
Фронтмен CARCASS обвинил молодых музыкантов в алчности
21 ноя 2014
:
Вокалист CARCASS: «Термин "музыкальный бизнес" для меня оксюморон»
11 ноя 2014
:
Видео с выступления CARCASS
24 окт 2014
:
Видео с текстом от CARCASS
14 окт 2014
:
Новое видео CARCASS
16 сен 2014
:
Новый миньон CARCASS выйдет в ноябре
4 авг 2014
:
Профессиональное видео полного выступления CARCASS
2 апр 2014
:
Видео с выступления CARCASS
16 фев 2014
:
Видео с выступления CARCASS на 'Fear FestEviL'
21 янв 2014
:
CARCASS на BBC
12 янв 2014
:
CARCASS записались на BBC
13 дек 2013
:
Гитарист METALLICA представляет новое видео CARCASS
27 ноя 2013
:
"Reek Of Putrefaction" CARCASS выйдет на виниле
10 ноя 2013
:
Видео с выступления CARCASS
6 ноя 2013
:
Видео с выступления CARCASS
5 ноя 2013
:
Видео с выступления CARCASS
9 окт 2013
:
CARCASS хотят в России в подарок автомат Калашникова!
28 сен 2013
:
Видео полного концерта CARCASS
27 сен 2013
:
Новая песня CARCASS
7 сен 2013
:
Новый альбом CARCASS доступен для прослушивания
27 авг 2013
:
Новая песня CARCASS
13 авг 2013
:
Новая песня CARCASS
13 авг 2013
:
Видео с текстом от CARCASS
8 авг 2013
:
Детали нового альбома CARCASS
25 июл 2013
:
Лимитированное издание нового альбома CARCASS будет доступно в аптечке
23 июл 2013
:
CARCASS: Новый сингл и концерты в России
17 июл 2013
:
Новая песня CARCASS
11 июл 2013
:
Обложка нового альбома CARCASS
10 июл 2013
:
Трейлер нового альбома CARCASS
30 июн 2013
:
Новая песня CARCASS
7 июн 2013
:
CARCASS нашли японского партнера
28 май 2013
:
Видео с выступления CARCASS
24 май 2013
:
CARCASS на NUCLEAR BLAST RECORDS
13 май 2013
:
CARCASS нашли лейбл
7 май 2013
:
Видео с выступления CARCASS
1 май 2013
:
CARCASS заканчивают сведение
18 апр 2013
:
Фотография нового состава CARCASS
17 апр 2013
:
Видео с выступления CARCASS
30 мар 2013
:
Видео с выступления CARCASS
27 мар 2013
:
Новый состав CARCASS дебютировал на сцене
22 мар 2013
:
CARCASS сменили продюсера
28 фев 2013
:
Детали нового альбома CARCASS
7 фев 2013
:
CARCASS приступили к сведению
3 дек 2012
:
CARCASS работают с барабанщиком TRIGGER THE BLOODSHED
1 дек 2012
:
Барабанщик HEAVEN SHALL BURN не участвовал в записи нового альбома CARCASS
30 ноя 2012
:
CARCASS заканчивают запись?
11 июл 2011
:
MICHAEL AMOTT надеется сыграть с CARCASS в будущих шоу
25 авг 2010
:
Профессиональные съемки с выступления CARCASS
24 июн 2010
:
Видео с выступления CARCASS
27 авг 2009
:
Шокирующая новость от CARCASS
16 апр 2009
:
Компиляция CARCASS переиздана с DVD
19 фев 2009
:
Заявление от организаторов концерта CARCASS
19 фев 2009
:
Концерт CARCASS переносится на сентябрь
7 янв 2009
:
Фронтмен CARCASS ждёт начала работы над новым альбомом
5 авг 2008
:
Angela Gossow спела вместе с CARCASS
10 окт 2007
:
CARCASS подтвердили свое участие в следующем WACKEN OPEN AIR
23 сен 2007
:
CARCASS обьединятся для турне?
23 июн 2005
:
Бывший фронтмен CARCASS опровергает слухи о воссоединении группы
сегодня
Трейлер нового альбома
CARCASS
CARCASS опубликовали трейлер к новому альбому "Kelly's Meat Emporium", выход которого намечен на 17 сентября на Nuclear Blast Records.
Трек-лист:
01. Torn Arteries
02. Dance of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1)
03. Eleanor Rigor Mortis
04. Under The Scalpel Blade
05. The Devil Rides Out
06. Flesh Ripping Sonic Torment Limited
07. Kelly's Meat Emporium
08. In God We Trust
09. Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor
10. The Scythe's Remorseless Swing
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).