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*Новое видео METALLICA 74
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Carcass

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1 апр 2023 : 		 Видео полного выступления CARCASS

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

6 сен 2022 : 		 Гитарист CARCASS: «Хорошо было отдохнуть во время пандемии»

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

11 янв 2022 : 		 Гитарист CARCASS — о нормальной работе

9 янв 2022 : 		 Лидер CARCASS: «Отмена тура меня не шокировала»

29 дек 2021 : 		 Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»

27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS

4 авг 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

20 июл 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

18 июн 2021 : 		 Новое видео CARCASS

20 апр 2021 : 		 Переиздание CARCASS выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Визуализация новой песни CARCASS

18 сен 2020 : 		 Новая песня CARCASS

21 авг 2020 : 		 Новая песня CARCASS
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Видео полного выступления CARCASS



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Видео полного выступления CARCASS, которое состоялось в рамках Loud Park 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Kelly's Meat Emporium"
"Buried Dreams"
"Incarnated Solvent Abuse"
"Under The Scalpel Blade"
"This Mortal Coil"
"Tomorrow Belongs To Nobody"
"Death Certificate"
"Dance Of Ixtab"
"Black Star"
"Keep On Rotting In The Free World"
"The Scythe's Remorseless Swing"
"Corporal Jigsore Quandary"
"Heartwork"
"Tools Of The Trade"
"Carneous Cacoffiny"

CARCASS - Single-Cam Video Of Entire Loud Park 2023 Tokyo Show Streaming






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