Видео полного выступления CARCASS



Видео полного выступления CARCASS, которое состоялось в рамках Loud Park 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Kelly's Meat Emporium"

"Buried Dreams"

"Incarnated Solvent Abuse"

"Under The Scalpel Blade"

"This Mortal Coil"

"Tomorrow Belongs To Nobody"

"Death Certificate"

"Dance Of Ixtab"

"Black Star"

"Keep On Rotting In The Free World"

"The Scythe's Remorseless Swing"

"Corporal Jigsore Quandary"

"Heartwork"

"Tools Of The Trade"

"Carneous Cacoffiny"











