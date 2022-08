сегодня



Профессиональное видео полного выступления CARCASS



Профессиональное видео полного выступления CARCASS, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Buried Dreams"

"Kelly´s Meat Emporium"

"Incarneted Solvent Abuse"

"Under the Scalpel Blade"

"Genital Grinder II"

"This Mortal Coil"

"Dance of the Ixtab" (Psychopomp & Circumstance March nº1 in B)

"Keep on Rotting in a Free World"

"The Scythe´s Remorseless Swing"

"Corporal Jigsore Quandary"

"Heartwork"

"Carneous Cacoffiny"







